I mercati europei chiudono in rosso. A Milano bene Amplifon e Italgas

(Teleborsa) -, in una seduta senza grandi spunti, con glie delle indicazioni che arriveranno dal presidente Jerome Powell, mentre sul fronte dei dazi guardano all'imminente incontro tra USA e Cina, in programma in Svizzera con la partecipazione del Segretario al Tesoro Bessent. Sul fronte macroeconomico, nell'Eurozona a marzo le vendite al dettaglio hanno segnato un calo, in linea con le attese di -0,1% m/m. Spicca la performance positiva di, che consolida i guadagni sulla spinta della trimestrale, e, dopo i conti e le guidance per l'esercizio in corso.Lieve calo dell', che scende a quota 1,135. Perde terreno l', che scambia a 3.385,4 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,35%. Vendite diffuse sul(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 58,47 dollari per barile.Sensibile miglioramento dello, che raggiunge quota +99 punti base, con un decremento di 6 punti base, con ilche si posiziona al 3,49%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,58%, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,44%, e in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,91%.Sessione debole per il, che termina con un calo dello 0,62% sul, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 40.672 punti. In frazionale calo il(-0,58%); con analoga direzione, poco sotto la parità il(-0,32%).Tra lea grande capitalizzazione, ben impostata, che mostra un incremento del 2,75%. Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,39%.avanza dell'1,03%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,72%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,51%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,04%.scende dell'1,99%. Calo deciso per, che segna un -1,97%.Tra i(+5,40%),(+2,50%),(+2,29%) e(+1,85%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -10,33%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 10,09%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,04%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,93%.