Camera approva decreto Infrastrutture, ora va in Senato

(Teleborsa) - La Camera con 169 voti favorevoli e 101 contrari, ha approvato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del. Il provvedimento passa ora al Senato.Tra lecomposto da 13 articoli, quelle che riguardano ilcon la possibilità di approvare il progetto esecutivo non nella sua interezza ma "per fasi costruttive". Arrivano nuove norme sugli espropri e sugli indennizzi per l'opera oltre che sulle variazioni dei prezzi. Interventi anche in materia direlativamente all'aggiornamento dei piani economico-finanziari e all'Autobrennero.Il decreto prevede poi l'adozione di une misure sul personale dell'Autorità per la Laguna di Venezia. Nel provvedimento anche finanziamenti per sostenere le iniziative ed i progetti promossi nell'ambito del Piano Mattei ed in particolare l'istituzione di un nuovo strumento finanziario da 200 milioni dedicato alle imprese che operano in Africa e la garanzia statale sui finanziamenti erogati dalla Cdp.Arrivanocon la revisione dei tempi e delle modalità previste per le richieste di trattazione orale del ricorso. Viene infine rinviato a luglio 2025 il termine di decorrenza dell'abolizione del vincolo sportivo degli atleti con tesseramenti già in atto al 30 giugno 2023"Il Dl Infrastrutture – ha dichiarato in una nota il– è un provvedimento strategico che modernizza e potenzia gli investimenti nel nostro Paese. Un passo decisivo verso maggiore trasparenza ed efficienza nell'utilizzo dei fondi pubblici con opere finalizzate a migliorare la connettività e la sicurezza del trasporto, la qualità dell'abitare, la transizione ecologica, la digitalizzazione e l'innovazione per sostenere la nostra competitività. Le misure avranno un impatto positivo a lungo termine sullo sviluppo del Paese".