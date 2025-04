Camera USA, primo via libera "risicato" al bilancio Trump

(Teleborsa) - La Camera americana con, ha approvato lo schema di bilancio repubblicano sostenuto da Donald Trump. Il piano prevede 1.500 miliardi di tagli più ampi rispetto a quelli richiesti dal Senato.Mentre i democratici parlano di "tagli sconsiderati" a danno dei più fragili, Donald Trump si congratula con la Camera ed esulta per "l'approvazione di un disegno di legge che prepara il terreno per una delle più grandi e importanti firme nella storia del nostro Paese", ha scritto su Truth, aggiungendo: "Tra le altre cose, si tratterà del più grande taglio a tasse e normative mai contemplato".Anche se per il Presidente si tratta di una importante vittoria, si attende ora il Senato che dovrà approvare la versione della Camera.