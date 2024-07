Finance For Food, la quotazione su EGM slitta di qualche giorno

MIT SIM

(Teleborsa) - Lo sbarco a Piazza Affari dislitta di qualche giorno. L'è ora prevista per il 5 agosto 2024 (rispetto all'1 agosto previsto in precedenza), con ilsu Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita, nei giorni successivi. EnVent Italia SIM è l'Euronext Growth Advisor (EGA),lo Specialist.Si tratta di unaattiva in Italia, costituita nel 2016 per fornire servizi generali di advisory, in particolare con una specializzazione iniziale nell'intera filiera del comparto agroalimentare e dei settori ad esso collegati, nonché successivamente anche nel settore delle energie da fonti alternative e rinnovabili e nel venture capital.