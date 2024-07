iVision Tech completa ABB. Aerial Vision International nuovo partner strategico

iVision Tech

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole, hacon esclusione del diritto di opzione realizzatoche ha avuto ad oggetto 828.000 nuove azioni ordinarie, pari al 10,62% del nuovo capitale sociale, a un prezzo pari a 1,50 euro per ciascuna azione, per un controvalore complessivo pari a 1.242.000 euro.Le azioni di nuova emissione sono state sottoscritte da i), investitore qualificato e sottoscrittore di 400.500 azioni ordinarie con una partecipazione pari al 5,14% del capitale sociale e da ii), investitore qualificato e partner strategico, per 414.000 azioni ordinarie con una partecipazione pari al 5,31% del capitale. All'aumento di capitale riservato ha, inoltre, partecipato, dipendente della società con responsabiltà in ambito operations, con 13.500 azioni ordinarie pari a una partecipazione dello 0,17% del capitale sociale.Aerial Vision International (AVI) è tra i principali operatori nel mercato della, attivo dal 1987. Con oltre 150 brand di occhiali offre un centro di distribuzione all'avanguardia ed efficiente sia per i clienti serviti in oltre 100 paesi che per i principali produttori di occhiali del mercato. AVI ha chiuso il 2023 con circa 65 milioni di euro di fatturato e oltre 100 tra collaboratori e dipendenti."Siamo molto soddisfatti di questa operazione perché da una parte rafforza il rapporto con un importante investitore istituzionale come Algebris, già nostro socio, dall'altra vede l'ingresso di un nuovo socio che consolida la nostra compagine patrimoniale - ha commentato l'- In particolare, AVI si pone come partner strategico con il quale potenziare la filiera distributiva degli occhiali; con loro condividiamo valori comuni grazie ai quali abbiamo già iniziato a installare degli ottimi rapporti per puntare ad uno sviluppo sinergico e al rafforzamento del ramo commerciale. Inoltre, ci inorgoglisce la partecipazione all'interno del capitale sociale di Giulio Vignando, persona chiave delle Operations di iVision Tech".