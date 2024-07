Poste Italiane, utile netto oltre 1 miliardo

Poste Italiane

(Teleborsa) -chiude il primo semestre 2024 consu base underlying. Nei Servizi Finanziari, i ricavi sono cresciuti del 7% nel primo semestre su base underlying, trainati da un margine di interesse (NII) ad un livello record, ma va segnalata anche la solida performance di Corrispondenza e Pacchi (+5,7%) e do PostePay (+12,3%).Il risultato operativo, al netto della stima relativa al fondo di garanzia assicurativo dei rami Vita, risulta pari asu base underlying.si attesta poco, con una crescita underlying del 14,3% su base annua."Il nostro modello di business antifragile e phygital, progettato per la sostenibilità, si è dimostrato ancora una volta vincente con questi risultati così straordinari. - commenta, Amministratore Delegato di Poste Italiane - Da inizio anno, la performance continua ad essere solida in tutti i settori, con un'ulteriore accelerazione dei trend positivi nel secondo trimestre del 2024. Come sempre, rimaniamo concentrati sul mantenere la disciplina nell'esecuzione del piano strategico Connecting Platform".con un Total capital ratio di Bancoposta pari al 23,8% (di cui CET1 ratio pari 20,3%), Leverage ratio al 3,3% e Solvency II ratio di Poste Vita al 297%.Poste hain termini di Risultato operativo