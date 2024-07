SD Worx acquisisce l'italiana F2A da Ardian

(Teleborsa) -, colosso francese del private equity, e, uno dei maggiori fornitori europei di soluzioni HR e payroll, hanno raggiunto un accordo per la, fornitore di soluzioni HR e payroll leader in Italia controllato da Ardian dal febbraio 2016. Con questa operazione, SD Worx espanderà la propria offerta e la propria presenza geografica e accelererà la propria crescita nel settore a livello europeo. Non sono stati resi noti i dettagli finanziari della transazione.Più di 1.200 esperti di F2A supportano 6.000 clienti attraverso due business unit: HR & payroll (circa 85% del fatturato) e Finance & Accounting (circa 15% del fatturato). Durante il periodo di investimento di Ardian, F2A ha accelerato la propria strategia di sviluppo chiudendo con successo, ampliando l'offerta di servizi e raggiungendo una posizione di leadership in Italia."Entrare a far parte di SD Work Group è un traguardo significativo per F2A, che riconosce l’eccezionale lavoro svolto da tutti i nostri colleghi nel corso degli anni - ha commentatodi F2A - Con il supporto di Ardian, siamo diventati leader nel mercato italiano per i servizi professionali ad aziende di ogni dimensione e settore. Sono personalmente entusiasta di intraprendere questa nuova fase di sviluppo della storia di F2A. Questa operazione non solo accelererà la nostra crescita professionale, ma offrirà anche ai nostri clienti servizi migliori e più diversificati, mantenendo al contempo lo humantouch che ci ha sempre contraddistinto".