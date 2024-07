Supplenze docenti 2024, verso un altro record: Per Anief rischiamo annus horribilis Istruzione pubblica

(Teleborsa) -per le immissioni in ruolo conferma che nel corso del 2024 sL’amministrazione scolastica sa bene che le graduatorie non utilizzate a pieno e i concorsi a rilento complicheranno tutto, tanto da avere spostato la scadenza delle assunzioni a tempo indeterminato, per i vincitori del concorso Pnrr, dal 31 agosto al 31 dicembre 2024: per questi motivi, attraverso l’ordinanza ministeriale 88/2024 e la nota sulle supplenze, ha anche deciso di tornare a fare aprire i cosiddetti “interpelli”, gli avvisi pubblici per individuare dei supplenti che possano prendere servizio entro 24 ore dall’accettazione.“La presenza massiccia degli organici di fatto e dei posti in deroga su sostegno, che conta circa 150mila cattedre, più l’ennesima opposizione immotivata al– commentaresidente nazionale Anief -."Malgrado gli sforzi continui da parte dell’amministrazione, anche a seguito degli impegni presi con l’Unione europea, riteniamo che la situazione sul reclutamento sia destinata a peggiorare rispetto al passato.conclude Pacifico.