Tesoro colloca oltre 9 miliardi di BTP e CCTEU con rendimenti in calo

(Teleborsa) - Il Tesoro ha collocato questa mattina 9,25 miliardi di BTP di diverse scadenze e CCTEU. In particolare, il MEF ha assegnato 1,5 miliardi di, ad un rendimento del 3,14%, e 1,75 miliardi di, ad un rendimento del 3,18%, entrambi in calo rispetto alla precedente asta.Collocati anche 4,5 miliardi diad un rendimento al 3,76% e, 1,5 miliardi diad un rendimento in calo al 4,89%.