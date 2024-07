ATON Green Storage, operazioni di finanziamento bancario per massimi 12 milioni di euro

ATON Green Storage

Banco BPM

BPER

UniCredit

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dei sistemi di accumulo di energia per impianti fotovoltaici, ha approvato delleIn particolare, le operazioni prevedono la stipula: di un finanziamento presso, per un importo massimo dipiù relativa copertura, della durata di 60 mesi di cui 6 di preammortamento, da rimborsarsi con rate a cadenza trimestrale e garantito da garanzia MCC; di un finanziamento presso, per un importo massimo dipiù relativa copertura, della durata di 60 mesi, da rimborsarsi con rate a cadenza mensile e coperto da garanzia FEI; di un finanziamento presso, per un importo massimo di europiù relativa copertura, della durata di 60 mesi, da rimborsarsi con rate a cadenza trimestrale e coperto da garanzia MCC.Le operazioni - si legge in una nota - sonodi appalto per impianti fotovoltaici e di accumulo di medio-grandi dimensioni, trattandosi di attività che possono richiedere l'anticipazione di acquisti rilevanti e quindi con relativi potenziali fabbisogni di cassa temporanei.