Bank of Japan alza tassi allo 0,25% ma politica resta accomodante

(Teleborsa) -ha annunciato oggi il, ponendo fine all'era dei tassi zero/negativi, mala sua. Il Comitato di politica monetaria, al termine di questa riunione, ha annunciato l'aumento deldi 25 punti, portandolo, dal precedente range compreso tra zero e 0,1% ed ha delineato anche un piano per ridurre il suo programma di acquisto di asset.Il Board ha detto di aspettarsi che ied ha ribadito l'impostazione tendenzialmente accomodante della politica monetaria, a sostegno della crescita dell'economia.La BoJ si aspetta che, che esclude i prezzi dei prodotti alimentari,, vale a dire a marzo 2025, e che si attestiin linea con il target,Nello stesso tempo, la banca centrale giapponese ha confermato cheed ha riformulato le stime di crescita delda +0,7-1%. La crescita salariale - ha aggiunto - è diffusa in tutte le aziende, grandi e piccole, e non sembra aver avuto impatti significativi sui consumi. La BOJ aveva più volte affermato di voler attivare un “circolo virtuoso” di aumento dei prezzi e dei salari.Per questo motivo la banca centrale ha confermato chedi riferimento, presupponendo che le sue prospettive economiche si realizzino.La Bank of Japan ha poi annunciato anche unconfermando chedi titoli di Stato giapponesi (JGB)entro il primo trimestre del 2026, riducendo i suoi acquisti di circa. Un piano che - ha precisato la banca centrale - sarà condotto con flessibilità e rivalutandone l'opportunità nella riunione di giugno 2025.