Tonica la Borsa di Tokyo. Al via il meeting della Bank of Japan

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Si chiude in rialzo la seduta per la Borsa di, con ilche sale dello 0,31%, seguendo la performance positiva registrata a Wall Street, alle prese con la stagione delle trimestrali. Gli investitori guardano ai conti delle quattro delle cosiddette "magnifiche sette", ovvero Microsoft, Apple, Meta e Amazon, che annunceranno i risultati societari tra domani e dopodomani.Gli addetti ai lavori guardano anche all'esito della riunione della Bank of Japan (BoJ) iniziata oggi.Sulla stessa linea,procede a piccoli passi, avanzando dello 0,58%.Senza direzione(+0,04%); sotto la parità, che mostra un calo dello 0,61%.Pressoché invariato(+0,01%); guadagni frazionali per(+0,27%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,02%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato 0%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,02%.Il rendimento per l'è pari 1,31%, mentre il rendimento deltratta 1,63%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:50: Produzione industriale, mensile (atteso -0,5%; preced. 2,5%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,6%; preced. 1,4%)03:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 49,8 punti; preced. 51,2 punti)02:30: PMI manifatturiero (atteso 48,5 punti; preced. 48,4 punti)01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,4%; preced. 2,4%)02:45: PMI servizi Caixin (preced. 51,9 punti).