Eventi e scadenze del 31 luglio 2024

Domenica 28/07/2024

Mercoledì 31/07/2024

Almawave

Anima Holding

Banca Sistema

Banca Sistema

BasicNet

Boeing

Convergenze

De' Longhi

Digital Value

eBay

Eles

Eligo

Franchi Umberto Marmi

Gabetti

Geox

Geox

Goodyear Tire & Rubber

Hera

Italmobiliare

Ivision Tech

Kraft Heinz

Landi Renzo

Maire Tecnimont

Mastercard

Mediobanca

Meta Platforms

Mondadori

Monrif

Netgear

Nexi

NVP

Prysmian

RCS

Reway Group

Saras

Snam

Spindox

Star7

Telecom Italia

Vne

(Teleborsa) -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, visita la Repubblica Popolare Cinese- Operazioni delle Amministrazioni pubbliche; Conti finanziari settoriali; Altre Istituzioni finanziarie; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori- Conferenza stampa di Jerome Powell- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi08:30 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per la semplificazione svolge l'audizione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alessio Butti, sugli intendimenti del Governo sul tema della digitalizzazione della pubblica amministrazione nell’ottica della semplificazione delle procedure amministrative11:00 -- Assogestioni diffonderà i dati di raccolta e patrimonio dell'industria relativi al mese di giugno 202412:00 -- Da migranti a nuovi cittadini. Un approccio integrato e longitudinale alle statistiche sulle migrazioni e la cittadinanza14:30 -- Roma, MASAF - ANICAV, Coldiretti e Filiera Italia firmano l’accordo di valorizzazione della filiera del pomodoro da industria. Saranno presenti il sottosegretario Patrizio Giacomo La Pietra, il presidente di ANICAV Marco Serafini, il presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandinie l’AD di Filiera Italia Luigi Scordamaglia14:30 -- Aula Convegni del Senato - Le Commissioni riunite Bilancio e Politiche UE di Senato e Camera svolgono l'audizione del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in merito alla Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita al primo semestre 2024- Regolamento BOT- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione finanziaria semestrale 2024- CDA: Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024- Appuntamento: Conference call, risultati al 31 marzo 2024- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Preconsuntivo semestrale- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Bilancio- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria semestrale al 30.06.2024- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati finanziari alla Comunità Finanziaria indicativamente alle ore 17:40- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Preconsuntivo semestrale- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Approvazione Semestrale Consolidata al 30.06.2024- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024- CDA: Approvazione Bilancio Semestrale abbreviato e Relazione Intermedia sulla Gestione al 1° Semestre 2024- CDA: Preconsuntivo semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti alle h 16.00 - CDA: Relazione semestrale- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive