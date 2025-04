Piazza Affari in vetta alle borse europee. Rimonta guidata dai tech

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, all'inizio di una settimana decisamente favorevole per i, avviata all'insegna dellaL'appuntamento clou della settimana è il, che si terrà giovedì 17 aprile, mentre i. Occhi puntati anche sui dati dell'mercoledì. Oggi giornata piuttosto tranquilla anche sul fronte macro.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,25%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,44%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,67%.Scende molto lo, raggiungendo +115 punti base, con un deciso calo di 9 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,65%.su di giri(+2,47%), acquisti a piene mani su, che vanta un incremento dell'1,81%, e effervescente, con un progresso del 2,22%.Pioggia di acquisti sul listino milanese, che mostra un guadagno del 2,32% sul; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa il, che arriva a 36.944 punti.Ottima la prestazione del(+1,8%); sulla stessa tendenza, in netto miglioramento il(+1,86%).Tra idi Milano, in evidenza(+5,49%),(+4,24%),(+4,16%) e(+3,94%).Tra i(+4,85%),(+3,95%),(+3,89%) e(+3,65%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,41%.Tentenna, che cede l'1,11%.