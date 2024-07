L'indice delle società High Tech italiane si è mosso in lieve rialzo (+0,56%)

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Buona tenuta per ilche evidenzia un andamento poco superiore all'Ilha aperto a 122.139,4, in rialzo dello 0,56% rispetto alla vigilia, in raffronto all'che consolida su 1.061.Tra i titoli del, piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +0,66%.Tra i titoli adell'indice tecnologia, seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +1,51%.Modesto guadagno per, che avanza di poco a +1,48%.Allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,59%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dell'1,15%.Composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dell'1,06%.Controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,90%.