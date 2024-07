MAIRE, utile balza a 97 milioni di euro nel primo semestre. Ricavi a 2,6 miliardi

MAIRE

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha chiuso ildel 2024 conpari a 2,6 miliardi di euro, in aumento del 33,5%, grazie alla progressione costante dei progetti in corso di esecuzione, compreso l'avanzamento delle attività di ingegneria e procurement del progetto Hail and Ghasha.L'è pari a 170,4 milioni di euro, in crescita del 40,9% guidato dai maggiori volumi consuntivati e ad una efficiente gestione dei costi di struttura. Il margine EBITDA è pari al 6,5%, con un incremento di 30 punti base, anche per un maggiore contributo delle soluzioni tecnologiche e dei servizi ad alto valore aggiuntoL'è pari a 97 milioni di euro, in crescita del 79,6%, con un'incidenza sui ricavi del 3,7%, in aumento di 100 punti base.Leal 30 giugno 2024, escludendo le passività per leasing (IFRS 16) e altre voci non rilevanti, sono pari a 357,5 milioni di euro, in aumento di 19,6 milioni rispetto al 31 dicembre 2023. La generazione di cassa operativa più che compensa gli esborsi relativi agli investimenti per 26,2 milioni, ai dividendi per €63,5 milioni e al programma di buy-back per 47,3 milioni."Siamo orgogliosi di presentare oggi i nostri risultati del primo semestre 2024 che continuano a mostrare una solida crescita a doppia cifra degli indicatori chiave e un aumento della redditività - ha commentato il- La business unit Sustainable Technology Solutions beneficia di una forte domanda per il suo portafoglio di tecnologie, rafforzato dalle acquisizioni di HyDEP e GasConTec. Allo stesso tempo, continuiamo ad affrontare l'attuale ciclo di investimenti energetici espandendo la nostra capacità ingegneristica: il nostro attuale organico di oltre 8.500 persone è stato ulteriormente potenziato grazie alla recente acquisizione del Gruppo APS, che porterà a bordo un team multidisciplinare di quasi 300 professionisti. Ile la conseguente maggiore visibilità sulla crescita futura del Gruppo testimoniano l'efficacia delle nostre iniziative strategiche".La società haannunciata al mercato il 5 marzo 2024 con il nuovo Piano Strategico 2024-2033.