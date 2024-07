Nexi accelera sul buyback. Utile 1° semestre sale a 300,6 milioni di euro

Nexi

(Teleborsa) -, società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB, ha comunicato che nel primo semestre del 2024 isi sono attestati a 1.660,5 milioni di euro, in crescita del 5,9% rispetto al primo semestre 2023, e l'è stato pari a 827,1 milioni di euro, in crescita dell'8,0% a/a. L'si è attestato al 50%, con un incremento di 97 punti base rispetto al 1sem23, anche grazie alla più veloce realizzazione di efficienze e sinergie alla luce dell'integrazione del gruppo. L'è stato pari a 300,6 milioni di euro, in crescita del 3,4% a/a.Nel primo semestre lagestionale è scesa a 5.001 milioni di euro e il rapporto Posizione Finanziaria Netta/EBITDA è diminuito a 2,8x (2,7x escludendo il riacquisto di azioni proprie). La weighted average maturity del debito è pari a circa 2,7 anni, con un costo cash medio del debito al lordo delle imposte leggermente ridotto a circa 2,80%."In un contesto competitivo in continua evoluzione abbiamo, incrementando in maniera significativa la generazione di cassa, anche al netto degli importanti investimenti nello sviluppo organico del business - ha commentato l'- Questa accelerata generazione di cassa ci consente al contempo da un lato di ridurre ulteriormente l'indebitamento e dall'altro di accelerare la restituzione del capitale ai nostri azionisti, anticipando alla fine del 2024 la conclusione del programma di acquisto di azioni proprie, lanciato lo scorso maggio con una durata inizialmente prevista di 18 mesi"."Nella prima metà dell'anno abbiamo ulteriormente rafforzato il potenziale di crescita dell'azienda - ha spiegato - Abbiamo accelerato lo sviluppo dei canali di vendita diretti in Italia e le partnership con i principali players nel mondo del software in tutte le geografie e al contempo rafforzato ulteriormente le nostre offerte per i merchants con soluzioni digitali sempre più avanzate, come ad esempio il lancio di Apple Tap to Pay in Germania e in Italia, il potenziamento delle nostre offerte di ecommerce con Computop in Germania e l'accettazione dei pagamenti Bancomat Pay per Amazon in Italia. Allo stesso tempo, abbiamo inoltredai nostri piani, creando ulteriori opportunità per migliorare i margini ed investire sul futuro della nostra azienda".Per il 2024, alla luce di un persistente scenario macroeconomico complesso, Nexii seguenti: ricavi in crescita mid-single digit a/a; EBITDA in crescita mid-to-high single digit a/a, con una margin expansion di oltre 100 punti base; excess cash generation a più di 700 milioni di euro; leva finanziaria netta in diminuzione al di sotto di 2,9x l'EBITDA, incluse le operazioni di M&A già annunciate e gli effetti del programma di riacquisto azioni proprie (circa 2,6x su base organica).