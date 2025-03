Nexi viaggia sui massimi su rumors offerta fondo americano

Nexi

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che si porta sui massimi di giornata, in rialzo del 4,89% sui valori precedenti. A riportare lappeal sul titolo concorrono i rumors relativi ad un'offerta del fondo di private equity americano TPG per l'infrastruttura che regola i rapporti interbancari. L'offerta avrebbe un valore di 850 milioni di euro. Secondo il Corriere della Sera, essendo la rete dei pagamenti una infrastruttura strategica, il fondo sarebbe anche disposto a coinvolgere CDP, che ha già una quota del 18,5% di Nexi."Fra le opzioni al vaglio figurerebbe la creazione di una cordata - scrive il Corriere - per rilevare l’infrastruttura da Nexi. A quanto filtra, però, l’analisi dell’operazione richiederà ancora tempo e non è detto che porti alla formulazione di un’offerta da parte di Cdp".Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alrispetto all'indice di riferimento.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 5,588 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 5,362. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 5,814.