Simest, Sace e Bnp Paribas: “green loan” da 303 milioni di euro a Salzgitter per acquisto nuove tecnologie

(Teleborsa) -, la Società del Gruppo CDP per l’internazionalizzazione delle imprese,in qualità di Coordinating MLA, Bookrunner, Agente e Lender, in pool con Unicredit come MLA e Lender e Deutsche Bank come ESG Coordinator, MLA e Lender hanno perfezionato un “green loan” dain favore di. Le risorse saranno utilizzate da Salzgitter per l’acquisto difunzionali alla realizzazione del progetto denominato “” (ovvero Salzgitter Low CO2-Steelmaking), che prevede la sostituzione degli attuali altoforni alimentati a carbone con un processo di produzione di acciaio low-carbon mediante impianto di(Direct Reduction Iron) alimentato a gas naturale ed idrogeno e forni elettrici alimentati da energia da fonti rinnovabili. Tale tecnologia è fornita dal consorzio delle aziende italiane- società del Gruppo Techint e partner mondiale per lo sviluppo di soluzioni sostenibili, innovative e affidabili nell’industria metallurgica e mineraria a Danieli & C. Officine Meccaniche - multinazionale italiana leader nella produzione di impianti siderurgici e alla società tedesca DSD Montagetechnik GmbH, è stato affidato il contratto EPC (contratto di prestazione energetica) del valore complessivo di circa europer la progettazione, installazione e realizzazione dell’impianto DRI con la tecnologia proprietaria Energiron®.Ildel progetto SALCOS consentirà la conversione dell’intera produzione di acciaio di Salzgitter in “”, con abbattimento, entro il 2033, del 95% della CO2 emessa attualmente dall'impianto. L’operazione rientra negli obiettivi del Green New Deal europeo e contribuirà in maniera determinante al raggiungimento degli sfidanti target di riduzione delle emissioni di CO2 fissati dall’UE al 2030 per l’industria siderurgica.Labeneficia della garanzia di Sace al 95% e dell’intervento di Simest a sostegno dell’efficientamento deldella commessa, tramite la concessione di un tasso d’interesse fisso, agevolato per tutta la durata del finanziamento e un contributo in conto interessi a fondo perduto, maggiorato di una “” riconosciuta da SIMEST per tutti i finanziamenti classificati come “green loan” secondo gli standard internazionali previsti dagli LMA Green Loan Principles e dagli EU Taxonomy Criteria."Con questa operazione, SIMEST è intervenuta a supporto del suo primo “green loan” a sostegno del settore siderurgico – ha dichiarato la Responsabile Export e Finanza Agevolata– Si tratta di un progetto ambizioso in grado di consentire all’Europa di compiere un importante passo verso l’avvio della produzione di acciaio verde, contribuendo alla decarbonizzazione dell’industria siderurgica europea. SIMEST continuerà ad impegnarsi in questa direzione dando il proprio contributo per la conversione ad un’economia verde"."Siamo orgogliosi di essere al fianco di due eccellenze come Tenova e Danieli in un’operazione di sistema, a sostegno della transizione sostenibile dell’industria dell’acciaio", ha sottolineato, Head of Custom Business Solutions di SACE –. Un intervento che rientra nel percorso che SACE sta portando avanti a partire dal piano industriale e con la nuova strategia ESG, in cui la tecnologia tutta italiana si mette al servizio di un settore strategico, come quello siderurgico, per il quale l’innovazione, la qualità e l’affidabilità del Made in Italy possono fare la differenza, non solo nei mercati emergenti ma anche in Paesi all’avanguardia come la Germania"., Head of Export Finance BNP Paribas Italy, ha affermato: "La sostenibilità è uno dei pilastri fondanti della strategia industriale del Gruppo BNP Paribas, un fattore determinante nel generare impatti positivi su persone, ambiente ed economia.Anche per questo siamo molto orgogliosi di portare la nostra expertise nella guida finanziaria di questa importante operazione di “green loan” strutturata con SACE e SIMEST. Si tratta, infatti, di uno dei primi finanziamenti green coperti da garanzie ECA nel settore siderurgico, in grado di fare da apripista ad altri interventi simili a supporto della decarbonizzazione della siderurgia europea. Con il contributo determinante della tecnologia Italiana Energiron del consorzio Danieli / Tenova la decarbonizzazione del processo produttivo di Salzgitter, secondo produttore siderurgico in Germania, punta ad abbattere – entro il 2033 – di circa l’1% le emissioni totali di CO2 della Repubblica Federale Tedesca, con un impatto significativo anche nel resto del continente".