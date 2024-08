Eurogroup Laminations sigla MoU con Hixih Rubber Industry Group in Cina

EuroGroup Laminations

(Teleborsa) -annuncia che, a seguito della visita istituzionale del Governo Italiano in Cina e nell’ambito degli accordi di cornice sull’auto elettrica firmati tra Italia e Cina, è stato siglato unazienda leader nella componentistica per il mercato automotive cinese. L'accordo è stato formato dal Presidente di Eurogroup,, a Roma, presso la sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza del, con il fondatore di Hixih,, collegato in videoconferenza."L'intesa tra EuroGroup Laminations e Hixih rientra pienamente negli obiettivi di governo che ci siamo posti nel campo della tecnologia green e della mobilità elettrica. Altri seguiranno nei prossimi giorni per segnare il nuovo corso delineato dal Piano di azione triennale e dall'accordo di cooperazione tra i due Ministeri, sottoscritto durante la missione del Presidente del Consiglio in Cina", ha dicharato il, Presidente di EuroGroup Laminations, si è detto "orgoglioso di siglare questo importante accordo che rappresenta un deciso passo in avanti nel più importante e potenziale mercato al mondo dell’auto elettrica". "Questa partnership - ha aggiunto - ci consentirà di rafforzare ed espandere ulteriormente la nostra presenza in Cina, dove operiamo dal 2016".Il Memorandum of Understanding preliminare impegna le parti a, basata su di una Joint-Venture sotto il, per stimolare ulteriormente la crescita nel mercato cinese, al fine di aumentare la penetrazione commerciale del mercato locale e in particolare con i costruttori cinesi di auto elettriche.In particolare, i termini dell’accordo preliminare intendono favorire undell’ecosistema commerciale e industriale per il, basato su importanti pilastri, tra cui: la creazione di unper tecnologie innovative localizzato nell'area industriale del gruppo Hixih nello Shandong ed undedicato alla produzione di motor cores per costruttori di New Energy Vehicles nello stesso distretto. Questo nuovo polo industriale offrirà l’opportunità diquei processi distintivi nella catena del valore della produzione di statori e rotori necessari per differenziarsi nel mercato cinese dell’auto elettrica.produttivi dedicati alle, e ha riportato ricavi complessivi di circa 23 milioni di Euro nel primo trimestre del 2024, quasi triplicati rispetto al primo trimestre del 2023. In particolare, il portafoglio ordini per il segmento EV traction ammonta a circa 1 miliardo di Euro da eseguire entro il febbraio 2030 per 2 OEM cinesi più circa 10 tra OEM e Tier 1 internazionali. La Cina rappresenta oggi il mercato mondiale più sviluppato per l’auto elettrica, dove la penetrazione commerciale dei New Electric Vehicles è stabilmente sopra il 40% e, al momento, si prevede un’ulteriore forte crescita futura.