Italia-Turchia: SACE annuncia nuove intese per circa 1 miliardo di euro

(Teleborsa) - In occasione del Forum Imprenditorialeorganizzato a Roma dal MAECI, in collaborazione con l’Agenzia ICE,Di seguitofirmate: Monglomerato turco attivo in diversi settori, per sostenere progetti infrastrutturali;i, azienda turca leader nei settori delle costruzioni e infrastrutture ferroviarie, per rafforzare la collaborazione nei progetti infrastrutturali in Tanzania e Uganda nell’ambito del Piano Mattei e in Turchiaprimaria holding turca nel settore costruzioni e infrastrutture, per facilitare la cooperazione sul progetto ferroviario ad alta velocità “KIAD” (linea Kars–Igdir–Aralik–Dilucu);relativo al progetto Florentia Village in Turchia, il primo Luxury Designer Outlet in Turchia che ospiterà anche prestigiosi marchi italiani, che SACE ha supportatono dei principali produttori globali di elettrodomestici con sede in Turchia,è presente in Turchia con un ufficio a Istanbul e un team dedicato. Dall’apertura dell’ufficio nel 2010, SACE ha assunto impegni in Turchia percontribuendo alla realizzazione di progetti per un valore complessivo superiore ai 25 miliardi di euro a supporto della crescita delle imprese italiane.Ha all’attivocon primarie controparti turche finalizzate a creare connessioni e opportunità nei settori infrastrutture, energia, automotive e meccanica strumentale;