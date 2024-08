FEduF, Simonetta Giordani (Associazione Civita) entra nell'Advisory Board

(Teleborsa) - L’Advisory Board di, costituito su invito del Presidenteper affiancare e supportare il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per l’Educazione finanziaria di ABI, si arricchisce grazie all’ingresso di, Segretario Generale dell’Associazione Civita, realtà che da 35 anni si occupa di partnership pubblico-private su temi legati alla cultura, alla sostenibilità e alla valorizzazione del patrimonio diffuso.L’obiettivo del Board, presieduto da, docente Luiss Business School e fondatore della Scuola Politica “Vivere nella Comunità” insieme a Pellegrino Capaldo, Sabino Cassese e Paolo Boccardelli, è quello di proporre idee, progetti, sinergie e collaborazioni con altri enti, istituzioni e realtà italiane - ed internazionali - con cui dialogare sui temi dell’educazione finanziaria ed economica.Costituita dall’ABI nel 2014, lasvolge la sua azione con uno spirito di responsabilità sociale, agendo come soggetto orientato al bene collettivo che, grazie al sostegno non solo finanziario ma anche di contributo attivo delle banche e dei soggetti che ne fanno parte, mette a disposizione della Nazione strumenti, iniziative, contenuti di grande valore e utilità, a titolo assolutamente gratuito per la comunità e per le casse dello Stato.Grazie all’la Fondazione ha rafforzato il suo ruolo di catalizzatore delle energie private, un fil rouge che colleghi e valorizzi tutte le iniziative realizzate singolarmente da aziende e istituzioni varie. In questo senso l’adesione di Simonetta Giordani si aggiunge a Benedetta Geronzi, Responsabile Iniziative Istituzionali, Responsabilità Sociale e Progetti Speciali Federazione Italiana Gioco Calcio, Massimo Bruno, Cristina Catania (McKinsey), Azzurra Caltagirone (Caltagirone Editore), T.Col. GdF (r) PierGiuseppe Cananzi, Enrico Cibati (Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense), Francesca di Carrobio (Hermès Italia), Francesco Gattei (ENI), Paolo Gualdani CEO Angel Capital Management S.p.A., Massimo Lapucci (Yale Digital Ethics Center), Daniele Manca (Corriere della Sera), Ryan O’Keeffe (BlackRock), Amanda Jane Succi (AJS Connection) e Silvia Vinci.L’Advisory Board acquisisce così ulteriore valore in un’ottica didella forza dele della creazione dia rendere sinergiche e più efficaci le singole azioni.