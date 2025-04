Green Arrow Capital, nuova società in Lussemburgo per crescere negli Alternative Investments

(Teleborsa) -, gruppo italiano tra i principali operatori indipendenti nel settore degli investimenti alternativi e sostenibili, ha, rafforzando il proprio posizionamento internazionale nel settore degli Alternative Investment Funds.La Green Arrow Capital AIFM SARL (), in qualità di intermediario finanziario, è specializzata in strategie di investimento nei settori Infrastructure e Private Equity. La società si pone l'obiettivo di ampliare e rafforzare le attività di fundraising rivolte agli investitori internazionali, oltre a creare una struttura dedicata alla gestione di fondi alternativi di diritto lussemburghese.Interamente controllata da Green Arrow Capital, la nuova società di gestione di diritto lussemburghese sarà guidata da un Board of Managers e da un Management Committee, con l'obiettivo di consolidare ulteriormente la posizione internazionale del Gruppo e di perseguire i propri obiettivi di crescita attraverso il, sfruttando al contempo le economie di scala che si verranno a creare.Ile il Management Committee di GAC AIFM SARL includono: Anne-Marie Mertz - Chairman of the Board of Managers, Alessandro Di Michele - Board Manager, Gianfranco Costabile - Board Manager e Conducting Officer, Alberto Cavadini - Conducting Officer, Edoardo Picco - Conducting Officer."Il Lussemburgo è il principale hub per gli organismi di investimento alternativo e rappresenta un punto di riferimento per investitori europei ed extra-UE - ha detto- Internalizzando e ottimizzando la gestione degli investimenti precedentemente affidata a service provider esterni, avremo la possibilità di ottenere un maggiore controllo sui processi e di incrementare i margini operativi".