Giubileo 2025, il ministro Salvini al cantiere di Piazza dei Cinquecento

(Teleborsa) - Il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasportiha visitato stamattina il cantiere dia Roma. Il sopralluogo è stato l’occasione per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione urbanistica e funzionale della piazza che è la porta d’ingresso a. I lavori, iniziati a ottobre 2023 dopo la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi, riguardano aree di proprietà di FS Sistemi Urbani e di Roma Capitale e porteranno a una trasformazione epocale della piazza in vista deldel 2025.Presenti al sopralluogo, insieme al Ministro Salvini anche, Presidente Regione Lazio,, Sindaco di Roma,AD e DG Rete Ferroviaria Italiana, Umberto Lebruto AD e DG FS Sistemi Urbani e Aldo Isi AD e DG ANAS.L'obiettivo principale dei- che potrà vedere la sua completa attuazione dopo il Giubileo - è ladell’area e la riorganizzazione dei servizi esistenti. Nuovi spazi verdi che trasformeranno la piazza in un luogo più accogliente e contemporaneo per vivere una nuova socialità tra arte, cultura e rigenerazione urbana.La riqualificazione urbanistica e funzionale dele Piazza dei Cinquecento mira a valorizzare e accrescere l’integrazione tra monumenti e aree archeologiche circostanti, oltre a miglioramento della qualità architettonica ed ambientale di tutto il contesto.La piazza sarà trasformata in un luogo sempre più accessibile e integrato con i sistemi di(treno-bus-taxi), migliorando la qualità dello spazio urbano con la pedonalizzazione di gran parte dell’area. Il tutto ponendo al centro la mobilità pedonale e ciclabile con il ridisegno del terminal bus, del nuovo molo taxi e l’insediamento di un nuovo sistema di piste ciclabili, con l’obiettivo di migliorare i servizi alla città e ai viaggiatori in coerenza con gli indirizzi deldi Roma Capitale.