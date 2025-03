Ponte dell'Industria, Tanzilli: "Gruppo FS in prima linea per migliorare mobilità ferroviaria e stradale"

(Teleborsa) - "Come Fs siamo stati in prima linea per migliorare la mobilità ferroviaria e stradale, come in questo caso. Il Giubileo è una grande occasione per lasciare una eredità strutturale a Roma e noi ne abbiamo fatto parte. Saremo sempre presenti per le iniziative infrastrutturali del Paese e soprattutto della Capitale. È quanto ha affermatoin occasione della riapertura al traffico del nuovo Ponte dell'Industria, a Roma. "L'impegno del gruppo FS è quello che ha già dimostrato con le recenti inaugurazioni di Piazza Pia e di Stazione Termini. Un impegno – ha sottolineato– non assoluto, in collaborazione con le istituzioni, prima di tutto nazionali e territoriali, quindi con il ministero delle Infrastrutture, con il sindaco Gualtieri che è anche il commissario per il Giubileo, con le istituzioni locali, e spesso anche i municipi. Ferrovie dello Stato in quanto azienda di Stato ovviamente non può far mancare la sua collaborazione e la sua incisività, in questo caso attraverso Anas che è una delle sue controllate e, ovviamente, la prima realizzatrice di infrastrutture soprattutto statali"."Questo progetto – ha proseguitoa margine della cerimonia di inaugurazione – si inserisce nel Piano del Giubileo intanto perché questo ponte ha avuto un episodio disastroso, come noto, e quindi andava comunque ripristinato in quanto ha interrotto la comunicazione fra due quadranti importanti della città. Con l'occasione si è immaginato di fare qualcosa di più e quindi di renderlo fruibile per esempio al trasporto con gli autobus cittadini, cosa che prima non era possibile per la non capacità di di peso sostenibile, e soprattutto anche ai percorsi pedonali. Questo si inserisce sicuramente dentro l'ambito dei percorsi giubilari che prevedono che con l'occasione del giubileo la città si riqualifichi"."Stiamo facendo una serie di riqualificazioni anche delle stazioni, non solo del quindi del dei tragitti e delle reti, perché le stazioni sono molto frequentate non solo, ovviamente, in primis dai cittadini, ma anche dai pellegrini e da tutti coloro che verranno a Roma per il Giubileo. Alcune le abbiamo già realizzate altre sono in corso d'opera. Ricorderete recentemente per citarne una per tutti – che è molto vicina al luogo dove si svolgono la maggior parte degli eventi giubilari – la stazione di San Pietro che è stata recentemente riqualificata, resa più accessibile e resa fruibile non solo ai pellegrini ma anche soprattutto ai pendolari. Queste sono opere – ha concluso il– che vengono fatte in occasione del giubileo ma poi rimangono strutturalmente alla città".