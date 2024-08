Meta Platforms, outlook positivo dopo secondo trimestre sopra le attese

Meta Platforms

(Teleborsa) -, colosso statunitense dei social media che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp, ha registrato una crescita deinel2024 del 22% a 39,1 miliardi di dollari, rispetto alle aspettative degli analisti di 38,3 miliardi di dollari (secondo i dati LSEG). L'è balzato del 73% a 13,47 miliardi di dollari, o 5,16 dollari per azione, rispetto ai 7,79 miliardi di dollari, o 2,98 dollari per azione, dell'anno precedente; gli analisti si aspettavano 4,73 dollari per azione.La società fondata da Mark Zuckerberg ha affermato che lenel secondo trimestre sono state di 24,2 miliardi di dollari, che includono l'addebito derivante dal suo recente accordo per risolvere una causa sui dati di riconoscimento facciale da parte dello stato del Texas per 1,4 miliardi di dollari. La società ha registratodi 8,47 miliardi di dollari per il secondo trimestre, inferiori ai 9,51 miliardi di dollari stimati dagli analisti."Abbiamo avuto unentro la fine dell'anno - ha affermato Mark Zuckerberg, fondatore e CEO di Meta - Abbiamo rilasciato il primo modello AI open source di frontiera, continuiamo a riscontrare un buon successo con i nostri occhiali Ray-Ban Meta AI e stiamo guidando una buona crescita attraverso le nostre app".Per quanto riguarda i parametri relativi agli utenti, Meta ha riferito di avere 3,27 miliardi dinel trimestre, corrispondenti alle stime di StreetAccount e in aumento del 7% su base annua.Per quanto riguarda le prospettive, Meta prevede che i2024 saranno compresi tra 38,5 e 41 miliardi di dollari (un valore intermedio superiore alle stime degli analisti che si attestavano a 39,1 miliardi di dollari). Le guidance presuppongono che la valuta estera rappresenti un ostacolo del 2% alla crescita dei ricavi totali su base annua, sulla base dei tassi di cambio attuali. Prevede che lesaranno comprese tra 96 ??e 99 miliardi di dollari, invariate rispetto alle previsioni precedenti. Per Reality Labs, continua a prevedere che le perdite operative nel 2024 aumenteranno in modo significativo anno dopo anno a causa dei continui sforzi di sviluppo dei prodotti e degli investimenti per ampliare ulteriormente l'ecosistema.Anche se non intende fornire alcuna indicazione quantitativa per il 2025 fino ai conti del quarto trimestre, Meta prevede che i costi infrastrutturali costituiranno un driver significativo della crescita delle spese il prossimo anno poiché riconosce l'ammortamento e i costi operativi associati all'espansione dell'infrastruttura. Prevede che le spese in conto capitale per l'intero anno 2024 saranno comprese tra 37 e 40 miliardi di dollari, un aggiornamento rispetto all'intervallo precedente di 35-40 miliardi di dollari. Mentre continua a perfezionare i piani per il prossimo anno, attualmente prevede unamentre investe per supportare glie di sviluppo dei prodotti.