Meta pronta ad acquisire il 49% di Scale AI

Meta Platforms

(Teleborsa) -, azienda americana di intelligenza artificiale che fornisce servizi di etichettatura dei dati per le applicazioni di Intelligenza artificiale come ChatGPT. Il corrispettivo, scrive la rivista The Information che cita fonti a conoscenza della transazione,L'amministratore delegato di Scale,, dovrebbe ricoprire unaall'interno di Meta. L'azienda prevede di affidare a Wang ladi un nuovo, insieme ad altri importanti ruoli. Questa mossa metterà il giovane Wang in competizione con alcuni dei suoi clienti e amici, tra cui il CEO di OpenAI, Sam Altman.L'operazione, che, si rivelerà molto vantaggiosa per gli azionisti di Scale. La valorizzazione della partecipazione porta il valore complessivo do Scale a 28 miliardi di dollari, inclusa la liquidità, in aumento rispetto alla valutazione di 13,8 miliardi di dollari dell'anno scorso.