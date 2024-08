Open Fiber, confermata certificazione per uguaglianza genere

(Teleborsa) - L’impegno verso le persone e la valorizzazione delle loro diversità rappresentano un punto di forza perGrazie all’impegno in questo ambito, all’azienda è stata confermata la Certificazione del sistema di gestione per l'Uguaglianza di Genere secondo la norma UNI/PdR 125:2022.Questa attestazione - spiega la nota - è stata conferita nel 2023 a seguito di una rigorosa valutazione delle politiche implementate dall'azienda per promuovere l'Uguaglianza di Genere nel quadro della Diversità, Equità e Inclusione (DE&I) ed è stata riconfermata quest’anno.La societàTra le iniziative adottate, spicca il bonus destinato alle neo-mamme che rientrano in azienda dopo il periodo di maternità: si tratta di mille euro in fringe benefit, erogati tramite la piattaforma di welfare aziendale a tutte le lavoratrici che prevedono di tornare al lavoro nel 2024 o 2025. Ogni attività introdotta da Open Fiber, dalla formazione alle iniziative a supporto della genitorialità, fino alla conciliazione vita-lavoro è volta a promuovere l’inclusione e ad implementare l’empowerment femminile.“Questa certificazione è la testimonianza dell’impegno collettivo a promuovere una cultura aperta e inclusiva, dove l'eccellenza nasce dalle preziose complementarità delle persone - ha sottolineatoDirettore People di Open Fiber - Continueremo a lavorare con passione per fare della diversità un motore di crescita e di successo per la nostra azienda”.