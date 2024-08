Pininfarina riduce perdita semestrale. Ricavi +28,4%

Pininfarina

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'interiors e industrial design, ha chiuso ildel 2024 conpari a 47,6 milioni di euro, in aumento rispetto ai 37,1 milioni di euro di un anno prima (+28,4%). L’incremento ha riguardato il settore stile per circa il 32,2%, mentre il settore ingegneria è aumentato rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente dell’11% circa.Ilè positivo per 3,2 milioni di euro (valore negativo di 0,9 milioni di euro nel primo semestre del 2023) quale risultante dei risultati positivi afferenti principalmente alla Capogruppo e alla controllata americana.Ilevidenzia quindi una perdita netta di 0,9 milioni di euro che si confronta con una perdita netta al 30 giugno 2023 pari a 3,7 milioni di euro.Le, in base alle attuali evidenze dei settori di business in cui il Gruppo Pininfarina si trova ad operare, indicano un valore dei Ricavi totali in aumento rispetto a quanto consuntivato nel 2023.