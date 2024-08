Aeffe, Mediobanca abbassa target price e conferma Neutral

Mediobanca

ha abbassato a per azione (da 0,84 euro) il su, società del lusso che opera sia nel settore del pret-a-porter sia nel settore delle calzature e pelletteria, confermando il sul titolo a "". Ieri la società ha comunicato di aver archiviato il primo semestre con una perdita netta di gruppo pari a 20,4 milioni di euro, in peggioramento rispetto al rosso di 11,7 milioni del 2023, e con ricavi consolidati pari a 138,6 milioni, in contrazione 14,9% a tassi di cambio correnti e del 14,6% a tassi di cambio costanti.Dopo i risultati deboli del primo semestre e le indicazioni aziendali per il 2024, il broker ha rivisto le stime, il che si traduce in un"Dopo i deboli risultati del primo semestre del 2024, un messaggio cauto sul current trading e scarse prospettive, suggeriamo cautela sul nome a causa del suo profilo rischio-rendimento poco attraente - si legge nella ricerca - È, finché non viene definita una nuova estetica del marchio per il marchio Moschino, e questo si traduce in un recupero del fatturato".