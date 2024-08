Finance For Food verso debutto in Borsa con capitalizzazione di 12,8 milioni di euro

MIT SIM

(Teleborsa) -, società di consulenza industriale e strategica che offre servizi di advisory con una specializzazione nella filiera agroalimentare e delle energie rinnovabili, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con unadi circa 12,8 milioni di euro (calcolata sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni), dopo avercirca 2 milioni di euro interamente in aumento di capitale. In particolare, 1,48 milioni di euro sono stati raccolti attraverso il collocamento del Global Coordinator EnVent Italia SIM e 562 mila euro attraverso il collocamento in sede dell'emittente in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto informativo.Ilè pari a 2,40 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (2,40-2,80 euro per azione).Ilè al 15,91%, compreso il collocamento in sede dell'emittente ed escluse le azioni a voto plurimo.Lesono 5.351.400, di cui 851.400 di nuova emissione. Sono presenti 500.000(10 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Tredici S.r.l., convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo.Ilè composto da: Alessandro Squeri (Presidente del Consiglio di Amministrazione); Francesco Berti (Amministratore Delegato); Maria Mazzarella (Consigliere); Virginia Filippi (Consigliere); Cecilia Martire (Consigliere Indipendente).Dopo l'ammissione, l'è composto da: Tredici S.r.l.(controllata di diritto da Paolo Bordi) al 51,87% delle azioni ordinarie e 75,12% dei diritti di voto; Francesco Gianni al 15,79% delle azioni ordinarie e 8,16% dei diritti di voto; Spag S.r.l. (società riconducibile ad Arturo Semerari) al 7,10% delle azioni ordinarie e 3,67% dei diritti di voto; Lefin Holdings S.r.l. (società riconducibile a Marco Bassetti e Giovanni Luschi) al 4,67% delle azioni ordinarie e 2,42% dei diritti di voto; altri azionisti con partecipazioni inferiori al 5% al 4,66% delle azioni ordinarie e 2,41% dei diritti di voto; mercato al 15,91% delle azioni orinarie e 8,22% dei diritti di voto.L'è prevista il 5 agosto 2024, con ila Piazza Affari in settimana. EnVent Italia SIM è Euronext Growth Advisor (EGA),è lo Specialist.