Banca Ifis, utile di 47,3 milioni di euro nel primo trimestre: più alto di ultimi 5 anni

Banca Ifis

(Teleborsa) -, gruppo attivo nello specialty finance e quotato su Euronext STAR Milan, ha registrato unsuperiore alle stime nel. Il risultato, pari a 47,3 milioni di euro (vs 47,2 milioni un anno fa), corrisponde al trimestre più alto degli ultimi cinque anni.Ilsi attesta a 178,8 milioni di euro, rispetto ai 185,2 milioni di euro del primo trimestre 2024, e beneficia della crescita del Settore Commercial & Corporate Banking (+0,7%, pari a 0,6 milioni di euro, rispetto al primo trimestre del 2024), del positivo contributo del Settore Npl (+8,4%, pari a 6,3 milioni di euro, rispetto al primo trimestre del 2024), nonché dell'incremento dei risultati derivanti dall'attività del comparto finanza proprietaria (+4,0%, pari a 0,7 milioni di euro, rispetto al primo trimestre del 2024). Tali valori sono stati raggiunti nonostante lo scenario meno favorevole dei tassi di riferimentoBanca Ifis presenta una solida base patrimoniale con unin marcato aumento rispetto al 31 dicembre 2024 che sale al 16,6%, escludendo l'utile del primo trimestre 2025. Il dato è ampiamente superiore ai requisiti patrimoniali richiestiin riduzione del 4,5%, si attestano a 97,5 milioni di euro, riflettono l'attenzione della banca all'efficientamento operativo e la conclusione dei progetti di digitalizzazione previsti nel Piano Industriale 2022-2024La solida posizione di capitale consente alla banca la distribuzione di undi 111,5 milioni di euro a valere sul 2024 (pari a 2,12 euro per azione), di cui 63,1 milioni di euro (1,20 euro per azione) distribuiti il 20 novembre 2024 e 48,4 milioni di euro (0,92 euro per azione) che verranno distribuiti il 21 maggio 2025.