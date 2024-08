Landi Renzo, al via manovra finanziaria con aumento capitale

Landi Renzo

(Teleborsa) -annuncia che, nel contesto e in esecuzione dellaapprovata il 17 luglio 2024 dal Consiglio di amministrazione, è stato sottoscritto un- Green by definition socio di maggioranza della Società,– Agenzia nazionale per lo sviluppo, in qualità dipromosso dale, limitatamente ad alcune previsioni con le società, soci di GBD.L'accordo di investimento disciplina, tra l’altro, l’esecuzione di unper complessivi massimie, subordinatamente al primo, di un, mediante emissione di azioni di categoria speciale non quotate.L’accordo di Investimento prevede anche lae quindi prevede che, che alla data di esecuzione dell’Aumento di Capitale Riservato, subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni sospensive,, che regolerà taluni impegni assunti dai soci di GBD con riferimento alla circolazione delle azioni, edi Landi Renzo riguardante, tra l’altro, il riconoscimento ad Invitalia di alcuni diritti amministrativi inerenti alle azioni di categoria speciale dalla stessa sottoscritte nonché la circolazione delle azioni della Società detenute da GBD e Invitalia, estipulato in data 14 luglio 2022.(UniCredit, Intesa Sanpaolo e Sagitta SGR subentrata a Banco BPM) glia medio-lungo termine precedentemente sottoscritti in data 29 giugno 2022 al fine di implementare la Manovra Finanziaria. In particolare, tramite tali accordi modificativi, è stata effettuata unadei Finanziamenti Pool MLT coerente con la generazione dei flussi di cassa al servizio del debito di cui al piano industriale 24-28, nonché una conseguenteivi previsti, il tutto con la conferma delle condizioni economiche vigenti.