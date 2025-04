Haiki+, ValueTrack conferma fair value: focus su AuCap e costi

Haiki+

(Teleborsa) - ValueTrack ha confermato aper azione ilsu, holding di partecipazioni attiva nel business dell'ambiente e dell'economia circolare (quotata su Euronext Growth Milan da gennaio 2025 tramite scissione da Innovatec).Gli analisti scrivono che i, con un Valore della Produzione di 204,3 milioni di euro (+13% a/a), trainato da un forte rimbalzo di Haiki Cobat (94 milioni di euro, +40% a/a). L'EBITDA ha raggiunto i 31,3 milioni di euro, leggermente superiore alle previsioni di 30,5 milioni di euro, sebbene in calo rispetto ai 33,2 milioni di euro dell'esercizio 2023 a causa degli effetti di ramp-up delle nuove unità. L'indebitamento netto rettificato è rimasto stabile a 62,1 milioni di euro, sostanzialmente in linea con le stime, nonostante 26 milioni di euro di capex e M&A."Dalla quotazione, Haiki+ ha, tra cui l'acquisizione di RaeeMan, l'avvio dell'impianto di cartongesso di Lodi e di Cobat Ecofactory, l'approvazione normativa per il sito di San Pietro di Mosezzo e la nomina di Giovanni Rosti (decenni di esperienza operativa e dirigenziale nel settore della gestione dei rifiuti in Italia) a nuovo AD - si legge nella ricerca - I termini dettagliati dell'accordo con Green LuxCo (per il pieno controllo di Ecosavona) eliminano un'incertezza fondamentale, mentre le nuove partnership continuano a rafforzare il posizionamento competitivo del Gruppo.Le previsioni di ValueTrack per il periodo 2025-2027 rimangono invariate, poiché i recenti sviluppi erano già stati inclusi nel modello. È stato aggiornato l'indebitamento netto per riflettere l'acquisizione della minoranza di Green LuxCo per 20 milioni di euro, precedentemente trattata come EV adjustment, e sono state incorporate condizioni leggermente migliori per l'accordo con RaeeMan. Sebbene l'esercizio 2025 rimanga impegnativo in termini di fabbisogno finanziario e gli, il management prevede un margine di manovra sufficiente sulla base di aspettative di flussi di cassa più solide. "Una più ampia sottoscrizione dell'imminente aumento di capitale o degli aggiustamenti dei costi potrebbero ulteriormente sostenere la stabilità finanziaria", viene sottolineato.