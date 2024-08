Relatech, pubblicati documenti OPA di Gemini BidCo finalizzata a delisting

Relatech

(Teleborsa) -, indirettamente controllata dai fondi Bregal Unternehmerkapital IV Funding Feeder SCSp, Bregal Unternehmerkapital IV SCSp, Bregal Unternehmerkapital IV-A SCSp e Bregal Unternehmerkapital IVB SCSp (BU IV), annuncia la promozione di, finalizzata ad ottenere laL’Offerente è Gemini Bidco, una società a responsabilità limitata costituita in data 23 maggio 2024, interamente controllata da Gemini MidCo, il cui capitale a sua volta è interamente detenuto da Gemini Investment III (HoldCo), controllata per una quota pari al 72,78% da Gemini Investment II (TopCo) che fa capo ai fondi BU IV, al 100% di titolarità di Bregal Unternehmerkapital AG.L’Offerta consiste ina seguito del perfezionamento, in data 1 agosto 2024, dell’da parte dell’Offerente di complessive 23.080.469 Azioni, rappresentative di circadi Relatech. In particolare,, Gemini BidCo ha sottoscritto con gli azionisti di Relatech,un contratto diper l’acquisto della Partecipazione di Maggioranza, per un. In pari data, Gaxder e TopCo hanno sottoscritto un contratto di reinvestimento e Gaxder e Gemini Investment II hanno sottoscritto un patto parasociale avente ad oggetto la definizione di alcune regole di governance e la circolazione delle partecipazioni di HoldCo, MidCo, Gemini BidCo e dell’Emittente.L’Offerta è promossa su, dedotte le n. 23.080.469 Azioni, rappresentative di circa il 53,24% del capitale sociale di Relatech, già di titolarità dell’Offerente nonché le 466.914 Azioniproprie detenute dall’Emittente, rappresentative di circa l’1,08% del capitale sociale.L’Offerente riconoscerà unper ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta, che offre un premio del 20,6% rispetto alla data di riferimento del 18 giugno 2024, quando si è appreso de contratto di compravendita.L’Offerente intende acquisire l’intero capitale sociale di Relatech edelle Azioni dalle negoziazioni su EGM. Qualora i presupposti del Delisting non venissero raggiunti a esito dell’Offerta, l’Offerente si riserva di perseguire il Delisting chiedendo al Consiglio di Amministrazione che venga convocata un’Assemblea per deliberare in merito al Delisting oppure mediante Fusione per il Delisting. L'Offerente ritiene infatti che idell’Emittente possano esseree di perdita dello status di società quotata.