NB Aurora, assemblea approva trasformazione in fondo semi-liquido ever-green con delisting

(Teleborsa) - L'assemblea straordinaria di, veicolo di permanent capital quotato sul segmento Euronext MIV Milan e e focalizzato sugli investimenti in PMI non quotate, ha approvato la. Cambiano alcune caratteristiche del fondo, conservando le caratteristiche originarie quali strategia di investimento, politica dei dividendi, management fees e una struttura fully paid-in.La trasformazione e, in particolare, le modifiche statutarie relative al periodo di lock-up di centoventi giorni decorrenti dalla data odierna e al consenso da parte del consiglio di amministrazione per qualsiasi trasferimento successivo, comporteranno il delisting delle azioni di classe A da Euronext MIV Milan - Professional Segment (MIV Professional) a causa dell'