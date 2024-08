Anima, raccolta di risparmio gestito a 973 milioni di euro a luglio

ANIMA

(Teleborsa) - Ladel Grupponel mese di2024 (escluse le deleghe assicurative di ramo I) è stata positiva per 973 milioni di euro. A fine luglio 2024, le masse gestite complessivamente dal Gruppo ANIMA si attestano a 201,7 miliardi di euro."Il dato di luglio è ladi un'ottima raccolta retail, che prosegue e migliora il trend visto nel primo semestre, con l'avvio di due nuove deleghe previdenziali, frutto di un lavoro costante il cui risultato si concentra in un solo mese, come è tipico del business istituzionale - ha commentato l'A- Il mese vede anche un contributo di Castello e di Kairos positivo e superiore alla media di Gruppo, in linea con gli obiettivi strategici comunicati al mercato".