Banca Ifis, gli analisti migliorano i target price dopo la semestrale positiva

Banca Ifis

Intermonte

Equita

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -su, gruppo attivo nello specialty finance e quotato su Euronext STAR Milan, dopo la semestrale rilasciata venerdì e i messaggi del CEO Frederik Geertman in conference call., che incrementato il target price aper azione dai precedenti 24,1 euro e confermato la raccomandazione "", afferma che Banca Ifis ha presentato "una solida serie di risultati del 2Q24", con una migliore top line che compensa un OpEx più elevato. La guidance sulla bottom-line e la payout policy sono state confermate, anche se "ci aspettiamo che ci possa essere un potenziale upside data la solida posizione di capitale (CET1r al 15,32%)". La posizione finanziaria è molto solida con 1,7 miliardi di euro di liquidità disponibile e il rimborso TLTRO quasi completato (0,4 miliardi da effettuare a settembre 24)., che ha confermato "" e target price aper azione, parla di risultati 2Q24 superiori alle attese per NII in crescita QoQ e altri ricavi. Banca Ifis "tratta a multipli attraenti (P/E 2024/25 = 6,2/6,0x) e offre un'ottima remunerazione (dividend yield superiore al 11,5%), con un business model bilanciato che ci aspettiamo possa supportare un NIM resiliente e una buona protezione in caso di rallentamento macro grazie alla dotazione di overlays (circa 60bps CoR addizionale)"., che incrementato il target price aper azione dai precedenti 23,7 euro e confermato la raccomandazione "", scrive che Banca Ifis ha riportato "una solida serie di risultati", caratterizzata da maggiori ricavi nella divisione NPL, un costo del rischio inferiore e una maggiore generazione di capitale. La società sta preparando il suo nuovo piano aziendale (che sarà svelato nel 1H25) riducendo la sua sensibilità ai tassi di interesse e lasciando intatte le sue overlays provisions per proteggere la redditività futura. "Risultati solidi avrebbero potuto consentire un aggiornamento della guidance FY24 che potrebbe essere rivista al rialzo a novembre", viene sottolineato.