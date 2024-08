ENAV, utile in aumento del 25% nel primo semestre. Outlook confermato

ENAV

(Teleborsa) -, società che gestisce il traffico aereo civile in Italia e quotata su Euronext Milan, ha chiuso ildel 2024 conpari a 461,3 milioni di euro, in aumento del 5,7% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno.Il, espresso in unità di servizio, evidenzia, nel primo semestre 2024, un incremento pari al 10,9% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. In particolare, il traffico aereo internazionale (arrivo o partenza da uno scalo estero) ha mostrato un aumento delle unità di servizio pari al 17,9% rispetto al primo semestre 2023. Il traffico aereo di sorvolo (voli che attraversano lo spazio aereo italiano senza scalo) è cresciuto del 10,2% mentre rimane sostanzialmente stabile il traffico aereo nazionale (voli con arrivo e partenza sul territorio italiano). Il, in termini di unità di servizio, ha visto nel primo semestre 2024 un incremento dell'11,5%.L'è stato pari a 99,9 milioni di euro, in aumento del 5,5% rispetto al primo semestre 2023, con un EBITDA margin del 21,6%. I proventi ed oneri finanziari presentano un saldo negativo di 4,5 milioni di euro, in miglioramento di 2,1 milioni di euro rispetto al primo semestre 2023. L'è stato pari a 23 milioni di euro, in aumento del 25,3% rispetto allo stesso periodo del 2023."Il primo semestre dell'anno ha visto una progressione importante dei volumi di traffico con picchi di oltre il 20% rispetto allo scorso anno - ha commentato l'- Un numero di voli inaspettato che ha abbondantemente superato le più ottimistiche previsioni. L'Italia si conferma come il paese con il tasso di crescita più alto tra i principali stati europei. Dal punto di vista economico finanziario, il Gruppo sta generando un importante volume di ricavi con un'ottima marginalità".L'al 30 giugno 2024 presenta un saldo di 424 milioni di euro, in aumento di 101,7 milioni di euro rispetto al dato rilevato al 31 dicembre 2023, essenzialmente per effetto del pagamento del dividendo per 124,4 milioni di euro avvenuto nel mese di maggio 2024, parzialmente compensato dal flusso di cassa positivo connesso all'operatività ordinaria, che beneficia di maggiori incassi da core business rispetto allo stesso periodo del 2023.In considerazione dei risultati conseguiti nel primo semestre, ENAV ha confermatoper il 2024.