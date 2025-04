Monti (ENAV): entrati in alcuni mercati esteri grazie a Presidente del Consiglio

(Teleborsa) -Debbo dire che siamo arrivatici ha molto aiutati ad entrare in mercati nei quali prima non riuscivamo ad entrare – lo ha dettoai microfoni di Skytg24 da Londra durante il roadshow della Società per presentare i risultati del 2024 e il nuovo“Adesso stiamo aprendo tre sedi. La prima, nel primo semestre di quest’anno, in India, poi subito dopo in Arabia Saudita, e in Brasile”.Monti ha anche parlato della situazione futura del traffico aereo in Italia. “I voli cargo stanno crescendo molto, soprattutto in alcuni aeroporti del nord Italia”.Per quanto riguarda i risultati 2024, Monti ha posto l’accento sui record raggiunti da ENAV lo scoro anno. “con i migliori risultati di sempre, in termini di marginalità, di utile netto, di fatturato e anche in termini di dividendo, il più alto che la nostra società abbia mai staccato per i suoi azionisti e di questo siamo molto contenti. Lo abbiamo fatto proprio grazie alla spinta sul mercato non regolato e sui mercati internazionali”.