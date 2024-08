Finance for Food ammessa in Borsa. Debutto il 7 agosto

MIT SIM

(Teleborsa) -, società di consulenza industriale e strategica che offre servizi di advisory con una specializzazione nella filiera agroalimentare e delle energie rinnovabili, ha comunicato chedelle azioni ordinarie sul mercato Euronext Growth Milan (EGM), il segmento di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita."Il debutto di Finance For Food a Piazza Affari rappresenta una pietra miliare per la società e segna l'inizio di un nuovo percorso di crescita e sviluppo - ha commentato il- Siamo orgogliosi ed entusiasti di portare sul mercato il nostro modello di consulenza innovativo e trasparente, forti della solida esperienza multidisciplinare del nostro management nel settore finanziario dedicato all'agroalimentare e alle energie rinnovabili. L'operazione ci consentirà di consolidare la fiducia dei nostri partner e rappresenta un'ulteriore conferma dell'importanza crescente dei mercati legati alla sostenibilità".L'ammontare complessivo del, riservato a primari investitori istituzionali e investitori qualificati italiani, è pari a circa 2,04 milioni di euro, interamente in aumento di capitale. Il collocamento ha avuto ad oggetto 851.400 azioni di nuova emissione, rivenienti dall'aumento di capitale finalizzato all'ammissione, ad unfissato in 2,4 euro per azione (al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza di 2,40-2,80 euro per azione).La società parla di "sottoscrizioni abbondantemente superiori all'offerta" e "composto da principali investitori italiani con orizzonte di investimento di medio lungo periodo".Ilè composto da 5.851.400 di azioni, di cui 5.351.400 azioni ordinarie ammesse a negoziazione e 500.000 azioni a voto plurimo, queste ultime detenute dall'azionista Tredici S.r.l. Laprevista il primo giorno di quotazione è pari a 12,8 milioni di euro, sulla base delle azioni ordinarie ammesse a negoziazione (14 milioni di euro includendo le 500.000 azioni a voto plurimo non ammesse a negoziazione), con undel 15,9%."Quotarsi su Euronext Growth Milan ci consente di accedere a nuove risorse finanziarie da investire in progetti innovativi e sostenibili, di rafforzare la nostra presenza sul mercato e moltiplicare le opportunità di sviluppo - ha dichiarato il- La quotazione si coniuga con la volontà di accelerare il piano di crescita e costituisce per noi un passo strategico per consolidare il modello di business, anche attraverso la crescita esterna. L'apporto di nuovi capitali ci consentirà di espandere ulteriormente le nostre attività e innovare i nostri servizi".La data diè fissata per il 7 agosto 2024. Alle azioni ordinarie è stato attribuito il codice ISIN IT0005605636, con ticker FFF.Nel processo di quotazione FFF è statada da EnVent Italia SIM in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Research Provider.è lo Specialista.