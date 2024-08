Goolsbee: dati occupati non indicano recessione, ma Fed pronta a intervenire

(Teleborsa) - Il, ha affermato che il compito della banca centrale non è reagire a un mese di dati più deboli sul lavoro, ma ha anche sottolineato che la banca centrale reagirà ai segnali di debolezza dell'economia e ha indicato che i tassi di interesse potrebbero essere troppo restrittivi ora."Come vedete, i numeri sui posti di lavoro sono più deboli del previsto, ma, penso che dobbiamo guardare avanti per capire dove si sta dirigendo l'economia per prendere le decisioni", ha detto in un'intervista alla CNBC.Venerdì il Bureau of Labor Statistics ha comunicato che, nel mese di luglio, isono stati solamente 114 mila, ben inferiori alle attese, e ilè salito a sorpresa dal 4,1% al 4,3%., allora ci troviamo in una situazione diversa e, secondo me, dovremmo reagire in modo più deciso", ha detto Goolsbee. Il banchiere centrale ha sottolineato che il margine di errore (pari a 100.000) per la cifra dei payroll mensili richiede cautela nel trarre conclusioni troppo grandi.La Fed hanella riunione della scorsa settimana, indicando che servono più prove che l'inflazione si sta raffreddando prima di abbassare il costo del denaro. Tuttavia, il presidente Jerome Powell ha detto che un taglio dei tassi potrebbe essere appropriato già dalla riunione di settembre.Secondo il FedWatch Tool del CME, gli operatori prevedono ora unadell'85% che la banca centrale statunitense ridurrà i tassi di riferimento di, rispetto all'11% registrato la scorsa settimana."Il compito della Fed è molto semplice: massimizzare l'occupazione, stabilizzare i prezzi e mantenere la stabilità finanziaria - ha detto Goolsbee - Quindi se le condizioni iniziano collettivamente a presentarsi in modo tale che sulla linea di fondo ci sia un deterioramento in una qualsiasi di quelle parti,".