Brillante il listino americano dopo occupati USA

(Teleborsa) - Segno più, nell'ultima seduta della settimana, per il listino USA, con ilin aumento dell'1,13%; sulla stessa linea, performance positiva per l', che continua la giornata in aumento dell'1,02% rispetto alla chiusura della seduta precedente. In denaro il(+0,99%); come pure, buona la prestazione dell'(+1,11%).A fare da assist agli indici statunitensi, contribuisce il dato sugli occupati USA : nel mese di maggio, i nuovi posti di lavoro creati e il tasso di disoccupazione stabile, riducono i timori di un rallentamento dell'economia americana."La crescita dell’occupazione più forte del previsto e un tasso di disoccupazione stabile evidenziano lastatunitense nonostante gli shock recenti. Poiché la Fed è concentrata sulla gestione dei rischi legati all'inflazione, il report di oggi sull'occupazione, migliore del previsto, non modificherà in modo significativo l’approccio cauto della Banca Centrale. Ci aspettiamo, spiega Lindsay Rosner, head of Multi-Sector Fixed Income Investing di Goldman Sachs Asset Management, che la Fed mantenga invariati i tassi durante il meeting di questo mese e riteniamo che sia necessario un rallentamento dei dati sul mercato del lavoro affinché la Fed possa continuare il suo ciclo di allentamento”.