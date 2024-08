L'INPS protagonista al Festival delle Terrazze di Roma 2024

(Teleborsa) - L'INPS si è distinto come protagonista nel, evento che si è svolto ile ha visto l'Istituto impegnato nellacon la comunità.Curato dae sostenuto dall', il Festival ha offerto l', trasformando questi spazi in luoghi di incontro tra passato e presente, dove cittadini e turisti hanno potuto vivere un'esperienza culturale unica. La terrazza di Palazzo Mazzoni, in via Spinola 11, ha accoltoche hanno potuto ammirare la vista panoramica sulla Garbatella, uno dei quartieri più caratteristici di Roma.Gli ospiti hanno avuto inoltreun edificio del 1935 ricco di storia e di suggestioni architettoniche. Il Festival ha visto anche l'apertura della terrazza di Palazzo Wedekind in Piazza Colonna, che ha offerto una vista privilegiata sulla maestosa Colonna e sulla vita romana nel cuore della Capitale. Il progetto del Festival, ideato da Luigi Castelli Gattinara e vincitore dell'avviso pubblico "Estate Romana 2023-2024", ha visto la collaborazione di diverse istituzioni e enti, tra cui l'INPS, che ha dimostrato il suo impegno nella valorizzazione della cultura e della storia di Roma.