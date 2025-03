Certificazione Unica 2025 con accesso semplificato: ecco come richiederla

(Teleborsa) -annuncia che la, relativa ai redditi percepiti nel 2024,. Il numero di CU rilasciate, all’apertura del servizio, ha già superato i 26,7 milioni di documenti."Questo importante documento - spiega l'Istituto - può essere, sia digitali che tradizionali, a conferma dell’impegno dell’INPS nel promuovere l’innovazione e la semplificazione dei servizi per i cittadini".: si potrà farlo, visitando il portale dell'INPS ed accedendo all’Area personale con le credenziali (SPID, CIE, CNS, PIN, eIDAS); si potrà poi accedere alla sezione "I tuoi servizi e strumenti” e quindi cliccare su "Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS", selezionando Certificazione Unica 2025. Ipotranno scaricare la CU anche tramite ilapprontati dall'INPS c'è, Disponibile per dispositivi Android e iOS, oltre al(800 434320) ed al Contact Center(numero 803 164 o 06 164164 per assistenza). In alternativa, c'è il consueto servizio deie sarà anche possibileall’indirizzo richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it, allegando una copia del documento d’identità.