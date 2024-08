Tinexta sprofonda a Piazza Affari, Intesa taglia target price

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 25 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, confermando la" sul titolo visto l'upside potenziale del 58%.Gli analisti scrivono che, sebbene i risultati siano stati in linea con le aspettative,. La redditività di Business Innovation è stata ampiamente inferiore a quella dell'anno scorso, a causa della mancanza di contributo della società francese recentemente acquisita ABF e di un mercato interno debole (riduzione delle tariffe per il pacchetto Industry 4.0 e Industry 5.0 non ancora operativo). Cyber ??è stata debole in termini di vendite e redditività (quest'ultima influenzata da un mix di vendite sfavorevole), ma complessivamente in linea con gli obiettivi per l'intero anno. D'altro canto, Digital Trust ha confermato il suo solido profilo di crescita, beneficiando anche del consolidamento di Ascertia.Alla luce della debole performance di ABF, Tinexta ha: i) ricavi consolidati: +20% rispetto al 2023 (in precedenza +21/23%); o +11-15% rispetto al 2023 senza ABF; ii) EBITDA rettificato: +22% rispetto al 2023 (in precedenza +28/32%); +10-14% rispetto al 2023 senza ABF; iii) NFP/EBITDA rettificato a 1,9x (in precedenza 1,7/1,9x) escluso l'esercizio di call di Defence Tech e l'offerta pubblica di acquisto."Tutto sommato,dato: 1) una chiara esposizione alla tendenza secolare di crescente sviluppo tecnologico e diffusa adozione aziendale; 2) una posizione di leadership nel mercato europeo della digital trust; 3) una crescente esposizione ai mercati internazionali; e 4) un management committed ed esperto", si legge nella ricerca.Intanto, il titolo sprofonda a Piazza Affari risultando il peggiore dell'intero indice FTSE Italia All-Share nella seduta odierna.registra unarispetto alla vigilia,. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 11,44 e successiva a quota 10,73. Resistenza a 13,51.