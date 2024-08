Toscana Aeroporti, luglio da record con quasi 1 milione di passeggeri

Toscana Aeroporti

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan che gestisce gli aeroporti di Firenze e di Pisa, ha chiuso il mese di2024 con un. Con quasi 1 milione di passeggeri (per la precisione 999,9 mila passeggeri) il Sistema Aeroportuale Toscano registra una crescita del 5,5% rispetto allo stesso mese del 2023. Questo risultato è stato determinato dall'aumento del numero dei voli passeggeri commerciali (+1,4%) e dal tasso di riempimento dei voli di linea (load factor) che ha raggiunto l'88,1%, con un aumento di 1,9 punti percentuali.Il Sistema Aeroportuale Toscano ha superato i 5 milioni di passeggeri già al termine deidel 2024, con un totale di 5,1 milioni di passeggeri e un miglioramento del 12,4% rispetto al medesimo periodo del 2023.L'ha accolto 350 mila passeggeri a luglio, segnando un +2,8% rispetto allo stesso mese del 2023 e stabilendo così un nuovo primato per il mese di luglio. L'ha consuntivato un luglio 2024 da record con il miglior mese di sempre in termini di traffico passeggeri. Sono infatti 650 mila i passeggeri transitati dallo scalo pisano con una crescita del +7,0% rispetto allo stesso mese del 2023.