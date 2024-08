Alfonsino, accordo con Napoletano Food per espandere il servizio di spesa online

Alfonsino

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel servizio di order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, haper l'attivazione del servizio disituati nelle città di Caserta, Santa Maria Capua Vetere, Marcianise e Giugliano in Campania.Questo accordo - si legge in una nota - enfatizza l'impegno di Alfonsino nella diversificazione dei suoi servizi, migliorandone la copertura e il ventaglio di offerta per i consumatori. L'estensione del servizio di consegna a domicilio non solomenzionate ma apre anche nuove vie per rendere la spesa online ancora più accessibile e conveniente."Questa partnership con Napoletano Food rappresenta un capitolo cruciale nella nostra aspirazione a offrire un servizio di consegna a domicilio sempre più trasversale e integrato - ha commentato il- Vediamo nei 4 supermercati a marchio Todis un tassello importante per arricchire la nostra offerta, dimostrando il nostro impegno a collaborare con marchi di rilievo nel panorama della grande distribuzione. L'integrazione dei loro punti vendita nel nostro eccezionale network di consegna non solo rafforza la nostra proposta al consumatore, ma sottolinea anche la nostra determinazione a rendere Alfonsino la scelta prediletta per la spesa a domicilio, unendo qualità, varietà e convenienza".