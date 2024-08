Bayer, perdita da 34 milioni di euro nel secondo trimestre

Bayer

(Teleborsa) -, società tedesca e una delle principali multinazionali farmaceutiche a livello mondiale, ha registratodel gruppo a 11,144 miliardi di euro (+3,1% rettificate per cambio e portafoglio) nel secondo trimestre del 2024,prima delle voci straordinarie in calo a 2,111 miliardi di euro (-16,5%), influenzato da venti contrari valutari. Crop Science registra un leggero aumento delle vendite e un forte calo degli utili; Pharmaceuticals and Consumer Health registra vendite più elevate e utili inferiori. Utili core per azione a 0,94 euro (-23%),a -34 milioni di euro, free cash flow a 1,273 miliardi di euro"La nostra attività Crop Science ha quasi compensato i venti contrari in un difficile contesto di mercato agricolo", ha affermato il CEO Bill Anderson. Bayer ha confermato le suedi gruppo per l'intero anno 2024.