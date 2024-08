Circle, contratto da 160.000 euro per automazione di porto mediterraneo

Circle

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha firmato unper l'implementazione di servizi avanzati di un sistema di automazione del varco ferroviario.Il contratto, del, prevede la fornitura e posa del sistema di automazione, che, essendo multi-purpose, risulta in grado di movimentare qualsiasi tipologia di merce, con collegamento diretto alla rete ferroviaria, controllando il transito delle merci da un singolo portale ferroviario; specifiche licenze software GOS (Gate Operating System) in grado di storicizzare i dati ferroviari, generare la composizione del treno ed effettuare la diagnostica di sistema."Si tratta di un ulteriore passo avanti per poter velocizzare, snellire ed ottimizzare i processi interni dei terminal mediterranei - afferma l'- La chiusura di questo contratto è per noi motivo di orgoglio, in quanto Circle Group può, in questo modo, avvicinarsi ulteriormente agli obiettivi del piano Connect 4 Agile Growth. Grazie all’implementazione di questo servizio sarà infatti possibile contribuire ulteriormente all’efficientamento del settore della logistica intermodale nel pieno rispetto dei nostri valori ambientali".